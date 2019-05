La relación personal y profesional de Laurita Fernández (28) y Nicolás Cabré (39) avanza a paso firme y sin contramarchas, como demuestra la solidez de su vínculo amoroso y la genial dupla que conforman en Departamento de Soltero, la obra de teatro en la que volverán a ser dupla. Súper enamorada, la actriz visitó Cortá por Lozano, donde repasó los pormenores del inicio del romance y, aunque reconoció que la cocina no es lo suyo, terminó revelando el único plato que le prepara.

“No me gusta cocinar. Cero. Por suerte Nico cocina. Ahí la hice bien, ja, ja”, reveló en el ciclo de Verónica Lozano. Acto seguido, la diosa confesó sin ponerse colorada: “Hago una sola cosa, que es un huevito al microondas”.

Ante la curiosidad de Lozano, Laurita explicó paso a paso la receta de su exquisito plato: “Agarrás una taza cualquiera de café, le ponés aceite en aerosol, tirás el huevo y lo ponés entre 20 y 30 segundos en el microondas. Yo después agarro una tostadita y le pongo palta, queso, le mando el huevo y queda espectacular. Eso es todo lo que le hago...”.

Al final, Laurita Fernández bromeó con la estricta dieta de Nicolás Cabré, quien ya corrió dos maratones de 42 kilómetros en los últimos seis meses: “Yo me quiero comer el pote de helado y él no porque está por correr. El come de limón y yo me siento la gorda que se clava el helado de chocolate. Voy mediando, je, je”, confesó, entre risas.