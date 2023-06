Laurita Fernández reaccionó con tremenda indiferencia a la defensa de Nazarena Vélez en su conflicto con Roccasalvo

Laurita Fernández habló públicamente del fuerte enojo de Susana Roccasalvo con ella y José María Listorti por no hacer el móvil que habían pautado para Implacables y fue completamente indiferente a la defensa que Nazarena Vélez hizo de ella.

"Se hizo lo posible por llegar a la nota. Estaba en la intención de todos hacerla. Pero entiendo su parte (del enojo) y lo primero que hice fue pedirle perdón a Susana", le dijo la protagonista de Matilda, el musical al notero de LAM.

Acto seguido, el cronista puso sutilmente en escena a Vélez: "Para tu tranquilidad, hasta Nazarena te bancó".

Sin embargo, Laurita respondió ignorando por completo a la actriz y productora, con quien no tiene buena relación desde que tuvo un romance con Federico Bal y afectó a Barbie Vélez.

"Pero ella (Roccasalvo) al otro día abrió el programa haciendo una aclaración sobre Jose y mía. Nadie tuvo la mala intención de que eso suceda", finalizó Fernández, sin hacerse eco de la buena onda que le tiró Nazarena en LAM en pleno escándalo con Susana Roccasalvo.

NAZARENA VÉLEZ SORPRENDIÓ CON SU DEFENSA A LAURITA FERNÁNDEZ

Luego de la escandalosa separación de Barbie Vélez y Federico Bal, Nazarena Vélez fue durísima con Laurita Fernández por interferir en el romance. Sin embargo, el lunes 29 de mayo la panelista de LAM sorprendió a todos al defenderla, en medio del conflicto con Susana Roccasalvo.

Ángel de Brito (bromeó): -Laurita, estás muerta para Roccasalvo. Te lo avisamos desde acá. Todos están muertos, Listorti y todos los niños que hacen Matilda.

Nazarena Vélez: -Nunca pensé defender a Laurita, pero yo no creo que sea culpa de ella. Creo que la producción habrá dicho no se hace esta nota y punto.

Ángel: -Me caigo y no me levanto.

Nazarena: -El director te dice 'estamos ensayando'. Y listo.

Ángel: -Yo la banco a Roccasalvo en el enojo, pero también creo que ni Laurita ni José Maria se comprometan a dar una nota y no la hagan.