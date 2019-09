Laurita Fernández, luego de que De Brito la tilde de "estrella" por no ir a LAM: "Con Ángel siempre tuvimos la mejor"

Está a la vista: en estos últimos años, Laurita Fernández creció a pasos agigantados en el mundo de la actuación. Junto a su pareja, Nicolás Cabré, brilla en la obra teatral Despedida de soltero. También, protagoniza junto a Tomás Fonzi una serie que dará que hablar, Inconvivencia.

Y aunque a Ángel de Brito le encantaría volverla a entrevistarla en su programa, LAM, la actriz tiene poco tiempo para visitar sus ciclos favoritos. "Desde que es estrella, es más difícil”, había expresado Ángel en Twitter explicándoles a sus seguidores por qué la joven ya no puede compartir alguna de sus mañanas con las "angelitas".

Al ver un titular de DiarioShow que hablaba de un supuesto enojo del conductor con la bailarina, él citó el tweet y aclaró los tantos. "No estoy enojado para nada con @laufer4. Solo expliqué por qué no podía venir. Hay contratos, exclusividades, mucho trabajo, etc. No pasa nada”, remarcó.

Al ver la respuesta de Ángel, ella también le puso fin a las especulaciones con una tierna reacción. "¡¡Ay!! Con @AngeldebritoOk siempre tuvimos la mejor. Y en el programa banco mucho a @iconoalfano porque estuve sentada en la misma silla”, respondió.

¿Y qué hizo el conductor para ponerle un punto final a las especulaciones? Le contestó con un montón de emojis de corazones.

¡Todo bien!