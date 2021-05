Laurita Fernández habló de la profunda declaración de amor de Fede Bal ¿para ella?: "Es divino lo que dijo"

Hace algunas semanas Fede Bal participó de PH, Podemos Hablar donde le consultaron si alguna vez se había sentido en calma en los brazos de alguna persona. El actor respondió que sí, pero fue esquivo a la hora de revelar la identidad de su expareja, aunque por sus palabras muchoas apuntaron que se trataba de Laurita Fernández.

“Sí, no voy a decir quién porque la conocen. Me sentí muy en calma, muy feliz. Es difícil de replicar esa sensación, sentí calma en brazos de una persona. Fui el hombre más feliz del mundo”, dijo en esa oportunidad Fede. En Intrusos le consultaron a la bailarina, que en el lunes anunció su separación de Nicolás Cabré, su opinión sobre estas palabras y ella no esquivó el tema.

“No dijo nombres, y si hubiese hablado de mí, fue divino lo que dijo. Se lo agradezco. Está buenísimo saber que le hiciste bien a alguien, que les quedó un buen recuerdo”, sentenció. “No soy de decir ‘nos separamos con amor’ (…) pero las veces que me he separado, después de un momento de tensión, tuve una buena relación. En el caso de Fede Bal fue así: todo súper bien”, concluyó Laurita Fernández, que en breve regresa a la conducción en eltrece con El Club de las Divorciadas.