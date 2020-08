Laurita Fernández habló de Nicolás Cabré tras las imágenes caminando juntos: "Estamos intentándolo"

Laurita Fernández y Nicolás Cabré no ocultan su reencuentro pero la conductora del Cantando todavía se niega a usar la palabra “reconciliados” para hablar de su relación actual con el galán.

Luego de que se los viera caminando juntos el último fin de semana, Los Ángeles de la Mañana fue en busca de la palabra de Laurita, quien se mostró un poco reacia a hablar del acercamiento con el actor.

"No quiero hablar de Nico...”, fue la primera reacción de la bailarina cuando Maite Peñoñori le preguntó por sus caminatas junto a Cabré.

Y explicó por qué prefiere no ponerle un rótulo a su relación con el actor: “No me quiero sentir presionada. Si salgo a caminar, es porque no tengo ningún problema. No pasa nada, no estoy encapuchada pero tampoco quiero presionarme o sentir que tengo que contar algo o titular algo”.

“Es un proceso, un camino, no es de un día para el otro. Se está intentando. Estamos en ese camino. Ojalá salga todo bien pero es de a poco”, expresó sobre su reencuentro.

“No me quiero apurar a decir algo. Hoy lo vivo así, con la madurez que amerita vivirlo. Es un proceso, estamos en camino, ojalá llegue a buen puerto. Si tuviese algo que ocultar, iría a caminar sola, disfruto mucho de su compañía y él de la mía y por eso lo hacemos”, cerró, dejando en claro que la van a ver seguido caminando con Cabré.

