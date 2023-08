Sobraban los motivos para que Laurita Fernández ganara un premio en Los Más Clickeados 2022, ya sea por su consolidación como conductora en Bienvenidos a Bordo y todo el rebote que genera el programa, o por la alegría que generó en los lectores su noviazgo con Claudio Peluca Brusca.

Por eso, Laurita participó de la gala de Ciudad y festejó otra vez llevarse el mimo que los lectores del sitio le dan cada vez que entran a leer alguna nota sobre ella.

-¡Felicitaciones por haber vuelto a ganar este premio del público!

-La verdad es que siempre es un placer participar de esta fiesta, este reconocimiento, esta buena onda. Así que es muy lindo. Este fue un año precioso, sí.

-Es un año que terminaste con un éxito como bienvenidos a bordo y enamorada…

-Ambas cosas. La verdad es que se dio un año muy lindo, lleno de sorpresas. Es un año lleno de sorpresas y todas muy lindas. Así que estoy agradecida, sí.

¿Te esperabas volver a ser ganadora de Los Más Clickeados?

-No. Qué se yo. Es algo que uno no tiene muy en la cabeza. Más que eso me alegra que haya muchas notas que tengan que ver con el programa, con momentos divertidos. Eso me gusta mucho. Con fotos divertidas en la portada y eso está bueno, que todos los clicks tengan que ver con eso está buenísimo.

-Ojalá que tu 2023 sea mejor que el año que se va…

-Ojalá, es lo que todos queremos. Un abrazo a todo el equipo que trabaja en Ciudad Magazine y los que están mirando.

Laurita Fernández festejó su premio Los Más Clickeados y habló de su noviazgo con Peluca Brusca: "Es un año lleno de sorpresas"

(Foto: CiudadMagazine)

CÓMO VER LA GALA DE LOS PREMIOS LOS MÁS CLICKEADOS 2022

La 11° entrega de Los Más Clickeados se realizó en el Hotel Marriott Buenos Aires, donde figuras como Pampita, Benjamín Vicuña, Laurita Fernández, Carmen Barbieri, Barby Silenzi o Camila Homs entre otros se hicieron presentes para recibir sus merecidos trofeos.

Esas celebrities y más lucieron sus increíbles looks para la entrega, que se podrá ver este sábado a las 21 hs por la pantalla de Ciudad Magazine, y contará con la conducción de Mica Levitt y Pampito.

(Foto: MovilPress)