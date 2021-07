Laurita Fernández explicó por qué no utiliza aplicaciones para concretar citas: "La virtualidad todavía no es mi amiga"

Laurita Fernández se sinceró y contó por qué no utiliza aplicaciones de citas para conocer posibles parejas. En diálogo con Implacables, la actriz hizo referencia a su estado sentimental actual tras finalizar su relación con Nicolás Cabré y dejó bien en claro que no es “amiga” de la virtualidad.

“¿Estás con alguien, hay posibilidades de volver con algún ex?”, le consultaron en la nota y la conductora de El Club de las Divorciadas respondió cuál es su situación sentimental actual: “No sé, estoy muy bien, estoy sola y estoy muy bien. Estoy muy tranquila, viviendo la libertad”.

Luego, desde la emisión de El Nueve le preguntaron a la bailarina acerca de las aplicaciones para conocer personas y ella confesó que por el momento no las probó porque no se anima. “No me animo, no soy tan virtual, la virtualidad todavía no es mi amiga”, sentenció Laurita.