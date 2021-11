Laurita Fernández contó la decisión que tomaron con Nico Cabré tras la reconciliación: "Me estoy mudando para vivir sola"

En una entrevista con Intrusos, Laurita Fernández contó cómo marcha la reconciliación con Nicolás Cabré y dio a conocer que, tras darse una nueva oportunidad, determinaron vivir separados.

“Justo te estabas mudando cuando se reconciliaron”, le dijeron desde la emisión de América a la actriz, quien respondió: “Estoy aprovechando mudarme para vivir sola, aprovechando el tiempo”.

Entonces, el notero le consultó si ahora se mudará con Cabré, y Laurita contó que vivirán separados. “Ahora es por separado, la reconciliación viene bien, todo muy tranquilo”, aseguró.

LAURITA FERNÁNDEZ NEGÓ CONTUNDENTE LOS RUMORES DE EMBARAZO

Laurita Fernández negó rotundamente los rumores de embarazo tras su reconciliación con Nicolás Cabre. “Todo el tiempo se habla de que estoy embarazada”, dijo a PrimiciasYa.

“Subo una foto a redes y me dicen ‘tenés panza de embarazada’. Pero cero, la verdad que no. Ya llegará el momento, por ahora no”, respondió tajante al respecto.