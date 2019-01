Laurita Fernández y Nicolás Cabré están cumpliendo sus primeros seis meses de romance. Si bien ellos se encargaron de aclarar que comenzaron su relación luego de finalizar Sugar (cuya última función fue el 29 de julio de 2018), mucho se especuló con que su noviazgo con el galán se haya solapado con el de Fede Bal.

Por su parte, Cabré cuenta con un prontuario amoroso que no sería del todo prolijo ya que varios de sus romances con compañeras de elenco también comenzaron cuando todavía se encontraba en pareja con otra mujer (el de China Suárez y Eugenia Tobal es uno de los más resonantes).

Así las cosas, Laurita habló de los celos en la pareja y reveló el picante consejo que le dio Cabré sobre los hombres de la farándula. “Me chocaría estar con alguien muy guardabosque, cuida o inseguro. Es lo normal. Conoce el medio y está atento. ‘Guarda con este’, me dice por ahí”, contó Fernández, en una nota con la revista Gente.

“Los dos entendemos que, además del respeto de cualquier pareja, debemos cuidarnos de no dar lugar a determinadas situaciones. Tal vez sí era celoso en otra etapa. Pero no me puse a ahondar”, agregó la bailarina.

“No soy celosa, siempre fui más relajada. Realmente, creo que es muy especial lo que me pasa con él, así como lo que a él le pasa conmigo. Re contra confío en Nico. No tengo dudas ni inseguridades. No me va a jugar por atrás. Es la persona más honesta y frontal que conocí en mi vida”, aseguró. Luego, deslizó una frase sobre su pasado reciente... y la alusión a Fede Bal se hizo ineludible. “Yo venía con algunos problemas para saber si iba a poder volver a confiar… Con Nico no me pasa. Sé que me respeta. Me siento cuidada, en todos los sentidos”, concluyó.