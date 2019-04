Laurencio Adot reapareció en TV, a siete meses de su ACV: la emoción de Denise Dumas en Corte y confección

No fue un programa más. La presencia de Laurencio Adot en Corte y confección despertó la emoción del panel, los concursantes y los invitados presentes, luego de que el diseñador reapareciera en televisión a siete meses de su ACV.

Emocionado, Adot tomó la palabra: "Vamos a contarle a la gente que yo hace siete meses tuve un ACV y estoy por primera vez en televisión hablando, después de mucho tiempo. Cuando me dijeron Corte y confección, pensé 'ahí estoy'. La pasión que todos ellos sienten (los participantes), yo la conozco. Es una sola y la lleva adentro. Es carne".

Luego, Laurencio explicó los motivos que desencadenaron su problema de salud: "Fue una vida muy exigida, por eso tuve el ACV. Tuvo que ver con el estrés y los nervios. Hay que cuidarse porque uno de cada tres argentinos tiene un ACV. Que piensen en Cerati, tuve mucha suerte de volver, y de volver bien. Y tengo que dar el ejemplo".

"Hoy les voy a decir a los chicos que no hagan vestidos de noche, si no que logren un sueño. Todo se puede. Yo vendo eso, la idea de que el sueño de una mujer se pueda llevar a cabo", continuó.

Fue entonces que Denise Dumas, quien estaba presente y es muy amiga de Laurencio, no pudo evitar las lágrimas: "No podía faltar. Arranqué a los 18, 19 años desfilando para él. Y a mí me pasa algo. Si Laurencio no está, no sé quién me vestiría. Me conoce el cuerpo de memoria. Soy muy mala alumna, no me pruebo nunca nada, pero nunca le erró a un vestido", cerró, en medio del clima de emoción que se vivió en el estudio.