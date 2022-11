Laura Ubfal vaticinó que Alfa de Gran Hermano será eliminado por rechazar la bandera: "Bye bye por vendepatria"

De ser uno de los favoritos del público de Gran Hermano 2022, que este domingo lo salvó de la gala de eliminación con menos del 5 por ciento de los votos, Walter “Alfa” Santiago pasó a protagonizar otra polémica tras rechazar la bandera argentina, y Laura Ufbal lo fulminó.

“¿Querés una banderita?”, le preguntó Coti a Alfa ese lunes en la previa al encuentro Argentina – Arabia Saudita y él le respondió a través de señas que no que no y dio a entender que su bandera es la de Estados Unidos.

En una entrevista con LAM, Laura Ubfal se refirió a este incidente, al asegurar que “Alfa es hoy el caos”. “Después de no querer ponerse la camiseta de Argentina y no querer tomar la bandera, lo están destruyendo en las redes”, explicó.

LAURA UBFAL APUNTÓ CONTRA ALFA DE GRAN HERMANO POR SU AVERSIÓN A LA BANDERA ARGENTINA

“Él dice que es americano. Defendió a Estados Unidos, así que ‘bye, bye, Alfa’. Una bronca total en las redes contra Alfa por su actitud”, reiteró la panelista de El debate, indignada con el participante, que vivió mucho tiempo en Miami.

Asimismo, la periodista analizó las consecuencias que podría tener Alfa por su proceder. “Y ahí salió todo lo anterior, porque ahora la gente le está echando en cara todas las cosas que hizo antes a partir de esa actitud un poquito vendepatria”

“Él no sabe lo que pasó afuera, así que hay que ver si habla o no habla”, cerró la panelista, convencida de que el público no será tan benévolo con Alfa, en las próximas galas de eliminación.