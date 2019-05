Laura Fidalgo, filosísima con Mora Godoy tras su cruce en el Súper Bailando: "Ella estuvo mal, con la salud no se juega"

El cruce de Laura Fidalgo con Mora Godoy en el Súper Bailando fue de los más picantes en lo que va del año. Luego de que la jurado del BAR le marcara un paso mal hecho en la performance, la bailarina estalló.

Todo comenzó cuando Fidalgo pidió que una bailarina realice el tan comentado paso de Mora para mostrar su punto. Sin embargo, Godoy pidió que fuera la propia Laura la que lo luzca en el estudio. "Me encantaría pero tengo las dos rodillas rotas".

Laura Fidalgo: "Ella (por Mora Godoy) estuvo mal en pedirme que muestre un paso porque no se puede bailar con los ligamentos rotos de las dos piernas. Eso sí que es bajo. No bajo, muy bajo. Porque jugar con la salud, no". G-plus

Tras el episodio, la jurado volvió a exponer su punto de vista en Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine): "Está bueno que diga esto. Ella (por Mora Godoy) estuvo mal ahí porque no se puede bailar con los ligamentos rotos de las dos piernas. Es lo peor que le puede pasar a cualquiera, pero a un bailarín o a un deportista, más. Eso sí que es bajo. No bajo, muy bajo. Porque jugar con la salud, no".

"Eso habla de iuna persona que no está bien que hable así. Te tomo que me digan 'no me gustó tu devolución' o que me digan 'yo sentí que lo hice con fluidez'. Pero ya jugar con la salud, no eso no se juega", agregó, sin filtro.

Por último, indagada por Martín Salwe, sobre si esta actitud fue la que abrió un abismo en el vínculo de las profesionales, Fidalgo cerró: "Sí, exacto... porque de esas hay varias. Y mucha gente lo sabe, lo que pasa es que se enciende la cámara y algunos no pueden hablarlo".

¡Tremendo!