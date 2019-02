Los primeros días de febrero, las fuertes declaraciones de Anna Chiara (18), la hija que tuvo Andrea del Boca (53) con Ricardo Biasotti (59), encendieron la polémica. La joven habló de la inexistente relación con su padre y contó dolorosos recuerdos de su niñez.

"Hay distintos tipos de abuso, está el físico, el mental, el verbal, el sexual o el psicológico. Cuando estaba con él no me sentía respetada, no me sentía en mi casa, no me sentía querida", dijo la adolescente en la revista Caras, en una de sus numerosas y explosivas declaraciones.

Más sobre este tema La cruda versión de Amalia Granata sobre el inicio del conflicto de Andrea del Boca con Ricardo Biasotti

En ese agitado contexto, la actriz y su hija hicieron las valijas y volaron con destino a México para compartir una relajada estadía, lejos de la prensa. Sin embargo, Ángel de Brito compartió algunos momentos de Andrea con Anna, disfrutando de la playa y divertidas en una pileta, repleta de espuma.

En otras de las publicaciones del conductor de Los Ángeles de la Mañana se la puede ver a Del Boca caminando a orillas del mar con su abogado Juan Pablo Fioribello, con quien enfrentó rumores de romance el mes pasado. El letrado visitó Intrusos y aseguró que no existe una relación de pareja con la actriz.

André del Boca y su hija, a pura espuma pic.twitter.com/PDtfi1aUcu — Angel (@AngeldebritoOk) 6 de febrero de 2019