Las tremendas frases de Alejandro Fantino sobre El Pollo Vignolo y Mariano Closs

El lanzamiento de Alejandro Fantino de su nuevo emprendimiento periodístico tuvo como blanco principal a Sebastián "Pollo" Vignolo, su compañero de la señal ESPN.

"Vamos a hacer todo lo contrario a lo que hace el Pollo Vignolo. El antagonismo de base de Neura Media es el Pollo Vignolo. Uno debe construirse con su contrario", sentenció de entrada en la FM 89.7, Twich y su canal de YouTube.

Luego, Fantino continuó su explicación fustigando la forma de trabajar del conductor de Pasión por el Fútbol: "Nace como una necesidad de estar lo más alejado posible del periodismo que practica y representa Sebastián Vignolo. Y no es contra él como persona, aunque no sé si me saludará en la calle después de lo que voy a decir, pero yo lo saludo".

Al final, Alejandro Fantino aclaró que cuál es su contrapunto con su colega: "Es lo que representa el Pollo, la comunicación, el periodismo deportivo que practica Sebastián Vignolo".

LA TREMENDA ADVERTENCIA DE ALEJANDRO FANTINO SOBRE MARIANO CLOSS Y POLLO VIGNOLO

Por otra parte, Alejandro Fantino cometió un exabrupto cuando una de sus compañeras de Neura Media le preguntó qué respondería si le proponen cubrir el Mundial Qatar 2022 con Mariano Closs y Sebastián "Pollo" Vignolo.

"Lo escupo en la cara al que me lo propone, le escupo la cara y no sé si no terminamos a las piñas. ¿Sabés por qué le escupo la cara? En el sentido del odio que me provocaría. Me estás faltando el respeto. Te estás metiendo conmigo y con la memoria de mi padre que me dijo 'siempre de pie y nunca de rodillas'", advirtió.

Dado que Alejandro Fantino trabaja en la señal de deportes ESPN junto a Sebastián "Pollo" Vignolo y Mariano Closs, reflexionó: "Les quiero decir una cosa: es muy difícil sacarse la máscara, y muy doloroso. Podría seguir con la máscara del periodismo deportivo clásico pero no puedo, no lo resisto, me dan ganas de hablar de otras cosas. Y cierro con esto: el lugar que a veces uno pierde hablando de otras cosas se puede ganar en otro lugar, siempre hay mejores lugares para ir".