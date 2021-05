Las precauciones de Rocío Marengo antes de su debut en La Academia: "Googleé a cada jurado para ver qué tuve con ellos"

A pocos días de su debut en el nuevo reality de LaFlia, Rocío Marengo visitó La Previa de La Academia donde contó que se está preparando con todo para superar los ritmos que le tocarán en suerte. La novia de Eduardo Fort reveló que, como precaución, se tomó la libertad de googlear a los miembros del jurado para evitar futuros roces con ellos que puedan complicar su desempeño.

Entre anécdotas y opiniones, Lourdes Sánchez le recordó a la modelo los chispazos que hubo con Carmen Barbieri, que era jurado en los años en los que participó en Bailando por un Sueño, y le preguntó cómo se ve este año. “Quiero aprovechar que estoy bien con el jurado y no tengo problemas con ellos. Googlée ‘Rocío Marengo – Pampita’, a ver qué sale y vi que me sacaron una nota de contexto, no fue así”, explicó Rocío.

“Yo googlée a cada uno para ver qué había tenido con ellos. Y con Pampita salió que yo había hablado bien de ella, que en realidad ya había querido decir que soy ‘team Pampita’. Cuando Pampita tuvo su problema con la China Suárez, yo empaticé con ella”, aclaró Rocío Marengo. “Me siento muy cercana siendo totalmente diferente. Pero además la admiro como profesional y como mujer, me parece una reina. Con Jimena Barón también me sacaron una frase de contexto y quedó como que yo le decía ‘colega’, y de ninguna manera fue así”, concluyó la invitada.