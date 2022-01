Las nenas bautizadas en honor a Maradona, molestas con Julieta Prandi por cuestionar sus nombres: "Una falta de respeto"

En 2012, Walter Rotundo concretó la muestra de amor más increíble hacia Diego Maradona al bautizar a sus hijas mellizas como Mara y Dona. Las nenas crecieron y hasta se les sumó hace poco un hermanito, Diego, pero este martes estallaron contra Julieta Prandi en las redes sociales.

Todo comenzó cuando en Es por ahí, la modelo, que cubre a Guillermo Andino en la conducción, cuestionó los nombres que les pusieron a unos pandas en China, y los comparó con lo que ocurrió con las hijas de Rotundo.

“No les podés poner así. Vos sabés que acá hay un fanático de Maradona que a sus hijas les uso Mara y Dona. Te lo juro por Dios, es verídico esto. Obviamente esas chicas se van a cambiar el nombre en algún momento”, aventuró Prandi, sin saber que en breve le iban a responder en las redes sociales.

Más sobre este tema El participante de Las Puertas que demostró ser el más fanático de Diego Maradona: ¡les puso Mara y Dona a sus hijas mellizas!

LA RESPUESTA DE LAS MARA Y DONA A JULIETA PRANDI POR CUESTIONAR SUS NOMBRES

“Hoy, en su programa o en el programa de quien fuera, pero que le está dando cámara, Julieta Prandi habló con impunidad sobre las decisiones de mis hijas. El machismo anti Maradoniano a flor de piel. En el siguiente hilo de tan solo un tweet más, Mara y Dona le responden”, escribió Walter.

“Con ustedes, la palabra de ellas. Gracias por ser como son, hijitas de mi alma. Que nunca nadie les diga lo que tienen que hacer”, agregó en el segundo posteo el fan de Diego, que compartió un video grabado por las nenas.

“Julieta Prandi a mí me gusta mucho mi nombre. Yo soy Dona, y siempre voy a ser Dona porque no me lo quiero cambiar y si a vos no te gusta tu nombre cambiatelo, y si no, no. Pero la verdad es que no me gusta que hables por nosotras porque no sabés lo que yo quiero. Yo me voy a dejar este nombre”, dijo una delas mellizas.

Más sobre este tema La tierna reacción de Gianinna Maradona ante el fan de Diego que llamó a sus hijas "Mara" y "Dona": ¡Ay, las amo!"

“Hola Julieta Prandi, te voy a decir algo: es una verdadera falta de respeto es que vos hables por nosotras porque la verdad es que yo soy Mara y nunca voy a querer cambiar mi nombre porque lo amo y me encanta su significado. Así que basta de hablar, mejor pregunten antes”, cerró su hermanita, que este año cumple 10 añitos, con mucho carácter.