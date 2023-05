"Las mecheras me escribieron": Jimena Barón contó por qué usa una remera con alarma

Jimena Barón comenzó a filmarse en su casa con el objetivo de explicarles a sus fans el paso a paso de una receta. Hasta que se dio cuenta de que se había puesto una remera que en la parte de atrás aún tenía la alarma, el sensor que impide que una persona pueda llevársela sin sonar a la salida.

Conmovida, rememoró la anécdota que explica por qué se fue con el sensor puesto. "Una chica estaba escuchando el disco de La Tonta en un shopping de Tucumán y cuando entré a comprar una remera se puso muy nerviosa... Cuestión que me vendió la remera con la alarma y yo no se la pude sacar. Además, me hace acordar a ella, que fue muy tierna con su reacción cuando me vio", contó Jime, muy dulce.

Acto seguido, comenzó a recibir un montón de mensajes de sus seguidoras, que le explicaron un método casero para que se la pudiera sacar. Lamentablemente, Jimena terminó rompiendo la prenda.

JIMENA BARÓN INTENTÓ SACARLE LA ALARMA A LA REMERA Y LA ROMPIÓ

"La cantidad de mecheras que me escribieron, se supone que hay que calentar este pituto... Ahí va... Ay, la rompí boludas...", se la escucha decir a Jime, desilusionada, sin la alarma pero con la remera rota.