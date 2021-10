Las lágrimas de Pampita al llegar a la Basílica de Luján y encontrarse con la Virgen: "Lloramos bajo la lluvia con el corazón en la mano"

Una profunda emoción vivió Pampita al participar en la peregrinación hacia la Basílica de Luján que se realiza cada año. La animadora compartió desde Instagram sus sensaciones a lo largo del camino, cómo resolvió la lluvia que les tocó, e incluso se quebró al asegurar que "muchas veces vine a entregarle a la Virgen mi dolor y ahora vengo a agradecerle las cosas lindas". Por supuesto, el encuentro con la Virgen de Luján fue de gran conmoción.

“Recemos juntos…”, escribió en Instagram la conductora de Pampita online, junto a una selfie con la figura religiosa detrás de ella y sus ojos hinchados de tanto llorar. Junto a ella agregó una oración.

“Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A Ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre Mía. Oh señora mía, Oh Madre mía… ¡Yo me ofrezco toda a ti! ¡Gracias por tu protección, tu amor y tu presencia constante en mi vida!", escribió.

En otra de las postales de su día de gran emotividad, compartió una foto junto a sus amigas. “Lloramos bajo la lluvia con el corazón en la mano”, escribió la animadora, abrazada a varias, entre ellas Barby Franco, con los ojos súper vidriosos y rojos por las lágrimas.

Súper sensibilizada: las fotos de Pampita en la peregrinación hacia la Basílica de Lujan y su encuentro con la Virgen.

Fotos: Instagram