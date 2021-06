Las lágrimas de Flor Peña y su panel al recibir a Karina Gao tras su dura lucha contra el covid: "Todos rezamos por vos"

El regreso de Karina Gao a Flor de Equipo, luego de haber estado en coma inducido para luchar contra el covid en pleno embarazo en curso, significó una enorme descarga de emociones para todos sus compañeros. La primera en emocionarse fue Florencia Peña, quien lagrimeó al recibirla como una invitada de lujo: “No te puedo abrazar, pero te daría un abrazo”.

Conmovida, la conductora se conformó con tomarla a lo lejos de las manos y sentarse junto a ella para que cuente los detalles de su experiencia límite. “Te extrañamos mucho. Estás hecha una modelito”, halagó Flor a quien fuera su cocinera en el programa.

“No puedo creerlo. Parecía ayer que estaba de notera en la carnicería y que me desperté”, comentó Gao entre risas nerviosas. Ahí, Peña expresó: “Qué emoción tenerte acá. Este virus no deja que nos abracemos, pero te daría un abrazo enorme. No sabés la alegría que tenemos, todo este equipo rezó por vos, queríamos tenerte de vuelta”.

Y si bien no hace falta ser madre para empatizar con el durísimo momento que atravesó Karina Gao, al mostrar las imágenes posteriores al parto de Teo (un mes y medio) tanto Flor Peña como Noe Antonelli y Nanzy Pasos se quebraron en vivo. “Estamos todas llorando. Porque es el milagro de la vida cuando contaste que él nació todo cubierto por el saco, como si hubiera entendido que tenía que cuidarse ahí”, cerró Flor.