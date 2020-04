Las lágrimas de Catherine Fulop y Ova Sabatini en una transmisión con Oriana Sabatini: "Te extrañamos"

Es un cumpleaños muy especial para Oriana Sabatini que cumplió 24 años en Italia, lejos de su familia y tras recuperarse del coronavirus que le diagnosticaron hace un mes junto a Paulo Dybala. La cantante hizo una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram con Catherine Fulop y Ova Sabatini, sus padres, donde ambos terminaron conmovidos al ver a su hija.

“Sos tonta”, exclamó Oriana, al ver la emoción de Cathy, a lágrima viva. “Bueno, te extraño”, se excusó la conductora, mientras intentaba contenerse.“Ay, mamá, esto se puso muy dramático de repente”, exclamó su hija, mientras pedía que alguien contenga a su madre.

Pero no fue todo. Ova también derramó unas lágrimas al interactuar con su hija mayor. “Estoy sensible, ¿no puedo?”, comentó él, mientras se alejaba para que no lo capten y Oriana se sorprendía. “¡Tu papá está llorando! Esta es la familia de los locos”, exclamó Catherine, todavía sensibilizada pero intentando bromear con la situación.

Con los sentimientos a flor de piel: mirá la emoción de Catherine Fulop y Ova Sabatini por el cumpleaños de Oriana.