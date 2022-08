Las imágenes de Sofía "Jujuy" Jiménez infraganti en un boliche: "Estuvo toda la noche a los besos"

A cuatro meses de separarse de Bautista Bello, Sofía "Jujuy" Jiménez disfruta de la soltería en sus vacaciones europeas. Estefi Berardi mostró en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) un video de la modelo, muy acaramelada con un joven.

"Estuvo a los besos en el boliche y se fueron juntos, abrazados. Esto no fue en Argentina, qué se iba a imaginar que iba a haber seguidores de Mañanísima. En el video están bailando acaramelados", contó la panelista.

"El muchacho es muy fachero, tiene rulos. Ella es muy diosa", agregó Estefi, mientras Jujuy, actualmente, pasea por España.

Sobre el estado sentimental de la modelo, Berardi apuntó: "Hace poco estuvo saliendo con Bauti, pero se separó. Está soltera. Estuvo toda la noche con este chico, chaparon toda la noche y se fueron abrazados".

"Estuvo a los besos en el boliche y se fueron juntos, abrazados... Ella está soltera. No es el novio", dijo Estefi. G-plus

LA REACCIÓN DE JUJUY JIMÉNEZ TRAS LAS IMÁGENES INFRAGANTI

Antes de poner al aire la foto y el video de Sofía "Jujuy" Jiménez con un desconocido muchacho, Estefi Berardi habló con la modelo para contarle del material que le llegó y contó cómo reaccionó.

"Hablé con Sofi. No quería que mostremos esto. Se quería matar. No se lo esperaba. Me dijo que no es el novio", comentó la panelista.