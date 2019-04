Las imágenes de la cena íntima de Flor Vigna y Nicolás Occhiato en el restaurante de un hotel boutique

Cada vez que Flor Vigna (24) o Nicolás Occhiato (26) hablan con la prensa de su separación, tanto ella como él se esmeran en destacar el cariño que se profesan a pesar de la decisión que tomó el exparticipante de Combate.

En ese clima de armonía pese a la distancia romántica, Flor confesó en una nota con Los Ángeles de la Mañana: “Ahora estamos hablando mucho porque nosotros no queríamos decir de la separación, pero cuando empezó a salir en los medios, algunas cosas eran reales y otras no. Como cuando se habla de terceros en discordia. Entonces dijimos que a pesar de que no sigamos más juntos, que no se arruine nuestra relación, nos hablamos y todo. Y que nadie nos arruine esto, que es una separación con amor”.

Así fue que una vez que Ángel de Brito regresó al estudio tras escuchar las declaraciones, mostró las fotos del encuentro secreto de Flor y Nico del miércoles a la noche.

Según Andrea Taboada, la cena de la actriz de Una semana nada más y el conductor de Tenemos Wifi fue “en el restaurante de un hotel boutique de la zona de Recoleta”. Sin entrar en detalles respecto del contenido del diálogo, Taboada contó: “Estaban charlando muy amenos... evidentemente tienen contacto”.