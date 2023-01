Las hijas de Cinthia Fernández quieren ser youtubers famosas: "No me da la vida"

Cinthia Fernández contó un aspecto hasta entonces desconocido de Charis, Bella y Francesca, sus hijas con su expareja, Matías Defederico.

La panelista de Nosotros a la mañana reveló que sus nenas quieren convertirse en youtubers. Sin embargo, a ella le cuesta mucho ayudarlas a editar los complejos videos que desean realizar.

"Mis hijas ahora quieren ser youtubers, pero a mí no me da la vida para grabar o editar", reveló, sincera.

Además, remarcó que sus hijas entienden más que ella las nuevas redes sociales. "Mis nenas la tienen re clara. Me dicen qué audio tengo que usar en TikTok, no les hago caso y tengo la mitad de las reproducciones. No hay que subestimar. Yo me quedo re careta”, sentenció.

CINTHIA FERNÁNDEZ, MUY PICANTE CON EL COMPROMISO DE NICOLE NEUMANN Y MANU URCERA

“Muy Pampita todo: la playa, la proximidad de la noche…”, dijo Cinthia mientras Montero resaltaba que había dicho “una maldad” tal como había prometido. “Para eso me trajeron, para eso me pagan. Yo soy la maldad del grupo”, dijo Cinthia, a pura risa.

Cuando Juan Etchegoyen le preguntó si creía que Nicole envidiaba a Pampita, Cinthia solo se limitó a resaltar que en ambos casos había puntos en común. “Yo solo digo ‘Muy Pampita todo’, que es su archienemiga. Le taparon los ojos, la playita, la proximidad del noviazgo. Pampita también se casó rápido”, recordó.

Si bien no hay fecha de casamiento, Manu Urcera ya se expresó sobre la posibilidad de ser papá con Nicole, que ya tiene tres nenas con Fabián Cubero. "En algún momento me gustaría tener un hijo. Hoy no es el pensamiento ese. Se va a dar en algún momento. Y el día que sea va a ser con felicidad", le dijo el piloto a Socios del espectáculo.