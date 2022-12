Las hermanas de Thiago de Gran Hermano 2022 hablaron sin filtro sobre Daniela

A las hermanas de Thiago Medina no les gusta ni un poco el romance que el jugador de Gran Hermano 2022 mantiene con Daniela Celis, y fueron vehementes al expresarlo en A la Barbarossa.

"No me gusta ella para él, siento que está jugando con él", fulminó Brisa, la melliza de Thiago ante Georgina Barbarossa.

Entonces, completó: "No me gusta, no lo quiere de verdad".

Más diplomática pero igual de sugestiva con sus gestos de clara desaprobación fue Camila, la mayor de la familia: "Mientras que él sea feliz... Su felicidad es la mía".

Lucas, el más chico salió del paso sonrojado con una frase llena de sabiduría: "A mí no me tiene que gustar, le tiene que gustar a él. Creo que Daniela lo quiere de verdad… no sé. Él está enganchado".

Zoe se abstuvo de opinar, y hasta de dejar que la cámara le tome el rostro oculto tras el pelo, Flor cerró con absoluta sinceridad: "No lo ama. No va la pareja".

El único que no habló fue Lautaro, ya que "se quedó dormido" y no fue al estudio.

LAS HERMANAS DE THIAGO DE GRAN HERMANO 2022 CONTARON QUÉ ES LO QUE ÉL MÁS DISFRUTA

Por otra parte, Camila explicó qué es lo que Thiago Medina disfruta de la casa de Gran Hermano 2022.

"Lo que más le gusta a Thiago de la casa es la pileta. O la comodidad de dormir en una cama linda", afirmó en alusión a la vivienda en donde viven hacinados.

Además, Camila se quejó feliz de la incomodidad temporal que sufren en su propio hogar: "Estamos medio despelotados porque están arreglando la casa. Quiero que terminen todo porque me quiero sentar a comer en una mesa. Comemos en el piso o en la cama porque está todo patas para arriba".