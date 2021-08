Las fotos de Nicole Neumann y José Manuel Urcera, enamorados: mimos y miradas cómplices tras una cena con amigos

A principios de marzo, el rumor de romance entre Nicole Neumann y el piloto de Turismo Carretera José Manuel Urcera comenzó a sonar tibiamente en los medios. Sin embargo, la modelo optó por el silencio y el bajo perfil.

Súper enamorada y corriéndose del estricto hermetismo con el que venía manejando los asuntos del corazón, Nicole blanqueó el noviazgo y ya no juega a las escondidas con la prensa. El miércoles por noche, Neumann y Urcera compartieron una cena con amigos en un restaurante, ubicado en el barrio de Palermo.

Haciéndole frente a la fría noche invernal, la pareja dejó el lugar tomados de la mano y abrazados, luego de disfrutar una reunión con sus seres queridos. Incluso, Nicole y José Manuel detuvieron el paso y se dejaron retratar por Ciudad en exclusiva, cruzando miradas cómplices y comentarios pícaros.

La semana pasada, Nicole Neumann le dio una nota a A la Tarde y no descartó la posibilidad de volver a casarse y ser mamá, viviendo un estable y amoroso presente con José Manuel Urcera: "Voler a ser mamá no es algo que hoy tenga la necesidad ni el deseo, pero si estoy muerta de amor por una persona y esa persona me lo pide muerta de amor, seguramente no le voy a poder decir que no a ninguna de las dos cosas. Yo con esas cosas me muero de amor, cuando a un hombre se le cae la ternura, me mata de amor. Dudo que si me llega a pasar le pueda decir que no".

