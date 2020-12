Las fotos de la Navidad de Nicolás Cabré y Laurita Fernández: con Rufina y las familias juntas de los dos

Para coronar un año que en sus primeros meses los afectó con una crisis de pareja y que terminó con ambos juntos celebrando su amor, Nicolás Cabré y Laurita Fernández compartieron la Nochebuena y la Navidad junto a sus familias.

Dos imágenes del festejo que tuvieron los actores con sus seres queridos aparecieron en las redes sociales. Allí se los ve sonrientes y una que fue parte de la reunión fue Rufina, la hija que él tuvo con la China Suárez. ¡Todos unidos!

Hace unos días, cansada del rumor de que está embarazada, la conductora de Cantando 2020 compartió una foto en Instagram contando que estaba tomando mate porque anoche había disfrutado de un buen vino. Entonces, una seguidora le preguntó: "¿O sea que no sos la que está embarazada?". Claramente, haciendo hincapié en que las embarazadas no pueden tomar alcohol, según recomendaciones médicas. Lejos de llamarse a silencio, Laurita aclaró los tantos de forma tajante. "No", sentenció.

Las fotos de Nicolás Cabré y Laurita Fernández con sus familias celebrando la Navidad.

Fotos: Instagram Stories