Las fotos del incómodo encuentro de Laurita Fernández y Flor Vigna en un evento tras su polémica pelea

Laurita Fernández y Flor Vigna dieron que hablar después de protagonizar un incómodo encuentro en un evento en un reconocido hotel de Buenos Aires.

Las bailarinas fueron captadas por las cámaras de Ciudad en el lanzamiento que Camila Galante, esposa del futbolista Leandro Paredes, hizo de su nueva línea de cosméticos.

Tras su polémica pelea por Nicolás Cabré, Vigna y Fernández posaron paras las fotos una al lado de la otra con cierta distancia junto a otras figuras como Pampita.

LO QUE PASÓ ENTRE FLOR VIGNA Y LAURITA FERNÁNDEZ

Laurita Fernández y Flor Vigna protagonizaron una pelea en el Bailando 2018, cuando la primera era jurado del certamen de baile, al mismo tiempo que la segunda compartía elenco con Nicolás Cabré en la ficción de eltrece Mi hermano es un Clon.

En aquel entonces, Flor también era participante del programa de Marcelo Tinelli y la polémica estalló cuando subió una foto de una escena romántica con el papá de Rufina Cabré.

La foto tuvo que ser eliminada después ya que a Laurita no le habría gustado nada la publicación que compartió con su entonces novio, Nicolás. Eso no hizo más que generar rumores de romance entre Vigna y el ex de la conductora.

Fotos: Movilpress.