Las fotos del festejo de cumpleaños de Ángel de Brito rodeado de famosos: desde sus angelitas hasta sus compañeros en el jurado del Bailando

Luego de comenzar su cumpleaños rodeado de sus angelitas en LAM, Ángel de Brito continuó la fiesta este viernes por la noche en un coqueto lugar ubicado en Palermo a los que varias celebridades dijeron presente.

Como no podía ser de otra manera, tanto las panelistas que lo acompañan en la actualidad como aquellas que pasaron a lo largo de las ediciones anteriores de su ciclo, no se quisieron perder la fiesta. Por tal motivo, muchas de ellas estuvieron allí como: Yanina Latorre, Andrea Taboada, Nazarena Vélez, Estefi Berardi, Pía Saw, Daniela Cardone, Mónica Farro, Carolina Molinari, Cinthia Fernández, Majo Martino, y Connie Ansaldi, que fue con su novio.

Además, varios de los jurados que lo acompañaron en su paso por el Bailando agasajaron al presentador en este día especial. Carolina “Pampita” Ardohain asistió con su esposo, Roberto García Moritán y Guillermina Valdés disfrutó del reencuentro con otros invitadios a pura complicidad.

Otras de las figuras que sellaron la velada con De Brito fueron Jey Mammón, Lourdes Sánchez (acompañado de Chato Prada), Nequi Galotti, Martín Baclini, La Barby, Pampito, Pilar Smith, Fernanda Iglesias, Marisa Brel, Noelia Antonelli, Guido Záffora y la doctora Mariana Lestelle, entre otros.

Los invitados disfrutaron de una buena comida, tragos, mucha música y diversión organizado por la agencia Jecan que no dejó nada librado al azar.

¡Mirá las fotos de Ciudad con todos los invitados famosos que dijeron presente en el cumpleaños de Ángel de Brito!

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

