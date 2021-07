Las fotos del casamiento sorpresa de Luis Novaresio y Braulio Bauab: familia ensamblada y mucho amor en el Registro Civil

Un poco más de dos años necesitaron para saber Luis Esteban Novaresio (57) y Braulio Dalton Bauab (54) que deseaban pasar el resto de sus días juntos. Así fue como este jueves, día en que se cumplieron 11 años de la sanción del matrimonio igualitario, que el periodista y el agente inmobiliario se casaron ante la ley.

Exultante, con la libreta roja en la mano, Novaresio posó ante la cámara de Ciudad junto a Bauab y Vera (5), su hija. Así fue como, conmovido e inundado de arroz, Luis reveló la intimidad de la ceremonia: “Yo no paré de llorar. Literal”.

Y tras besarse con pasión y ternura, el conductor de Debo decir resumió: “Braulio es más que un pariente, es mucho más de lo que conocí hasta ahora, y me hace muy feliz”. A su turno, y para el micrófono de Es por ahí, Braulio afirmó: “Luis es un amor, me encanta porque es sencillo y no se la cree. Con mi familia es un amor, con Vera es un amor. Eso también me enamoró”.

En cuanto a la posibilidad de convertirse en padre con Braulio Bauab, Luis Novaresio reflexionó con picardía: “Siempre dije que no a un montón de cosas. Que no iba a contar que era gay, que no me iba a casar... verán que soy un hombre de palabra. ¿Agrandar la familia? Lo que venga, vendrá”.

¡Vivan los novios!