La cumbia de Camila Lattanzio ya es furor en YouTube

Camila Lattanzio, ex participante de Gran Hermano 2022, siempre contó que su sueño era triunfar como cantante. De hecho, en la propia casa cantó y tocó el piano. Ahora, se viralizó un video suyo en YouTube de cuando lanzó su carrera artística con un tema: Sola solita, que ya es furor en YouTube.

La joven también había aprovechado su salida de Gran Hermano y cantó en el programa de Georgina Barbarossa por Telefe.

Con el nombre de K Mila, lanzó el tema Sola solita que hoy, gracias a la fama que le dio GH, se convirtió en un éxito. Además, en YouTube pueden verse otros videos de Lattanzio (sin su nombre artístico): Juego y Bien rico.

CAMILA LATTANZIO CONTÓ CÓMO LA AFECTÓ LA MUERTE DE SU PADRE

Dos días después de ser eliminada en Gran Hermano, Camila Lattanzio contó en LAM: “Cuando pasó lo de mi papá, evité ciertas cosas. Si alguien me decía algo o me llevaba mal, lo evitaba o no me juntaba más, como que le huía”.

“Cuando me pasó lo de mi papá, cambié mi personalidad totalmente porque estuve en otra. Tuve que hacerme cargo del trabajo, no podía hacer canto ni nada de esas cosas”, reveló.

“Yo venía de un ambiente en mi casa, con mi papá que era bipolar. Entonces todo el tiempo estábamos en choque. Nos costó muchísimo lograr la paz, lograr la tranquilidad. Y si yo me meto en el mismo quilombo, vuelvo a lo mismo. Por eso prefiero evitarlo”.