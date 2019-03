La llegada de Roma, la primera hija de Dalma Maradona (31) junto a Andrés Caldarelli (31), llenó de felicidad los corazones de la familia. Y una de las que dejó huella de esa emoción en las redes es Gianinna (29), la tía y madrina de la nueva integrante del clan.

Entre sus últimas publicaciones, Gianinna volvió a poner en palabras sus intensas emociones: "Esta foto es después de sacarme el anillo en tu casamiento. ¡Sólo yo tiré, sólo yo me lo gané! Siempre me priorizás, siempre me cuidás, siempre te pusiste la responsabilidad de mi hermana mayor", comenzó diciendo en Instagram, junto a una foto en la que abraza a Dalma en el día de su boda.

"Me enseñaste que compartiendo las tristezas pegan menos y las alegrías se disfrutan el doble. Qué lindo es verte mamá, qué lindo poder acompañarte, qué lindo es que me hayas dado el título de tía y madrina de la Pipita", agregó, emocionada.

Por último, Gianinna dio cuenta del amor incondicional que Dalma tiene con Benjamín (10), a quien tuvo con el Kun Agüero: "Hoy entiendo lo que venís viviendo hace 10 años con Benja... ¡¡¡Tan merecida la hermosa familia que formaron!!! Disfrutar del amor con que Benja mira a su prima para mí es un privilegio. Amo todo con vos, hace un tiempo jugábamos a ser mamás, hoy lo somos. ¡Hoy compartimos tips de tetas e hijos, y nos reímos de las mil otras caras de la maternidad! ¡Te amo con toda mi alma y acá estoy incondicionalmente con ustedes! #LaTitiEsMamá #NacióLaPipita #HappyBudita".