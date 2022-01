La lapidaria frase que Stefi Roitman habría dicho sobre su suegra en su casamiento: "Hasta acá me tengo que bancar estas cosas"

Pasó el casamiento de Ricky Montaner y Stefi Roitman y en medio de la felicidad por el gran día de la pareja comenzaron a aparecer versiones muy fuertes que quedaron de la fiesta. Una de ellas es la tirante relación que tendría la reciente esposa con su suegra, Marlene Rodríguez.

“Hubo un caso positivo de coronavirus de la mejor amiga de Marlene. Y atención con esto. Más allá del casamiento, a mí me cuentan que en la relación de Stefi Roitman y Marlene hay tensión”, contó el periodista Juan Etchegoyen en Emparejados, el nuevo programa de Sabrina Rojas y el Tucu López.

Por supuesto, no tardó en aparecer la polémica que se desató por el vestido blanco de la esposa de Ricardo Montaner, contra todas las tradiciones. “Esa mujer, la suegra, usó blanco en su casamiento. Adhiero a su moción”, señaló Débora D’Amato poniéndose en el lugar de Stefi.

La letal frase que Stefi Roitman le habría dedicado a Marlene Rodríguez.

Según Etchegoyen, Stefi habría lanzado una llamativa frase en pleno casamiento contra su suegra: “Es más, alguien me contaba y lo pongo en potencial, pero alguien me decía que en un momento de la fiesta Stefi Roitman dijo ‘hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda’”, aseveró el panelista.

Incluso, se refirió al desconocido “lado B” de la familia:“Hay un contrato prenupcial. Cuando uno se mete en la vida de los Montaner se encuentra con este tipo de vínculos contractuales permanentemente”, contó el periodista.

Mientras que D' Amato criticó la actitud de la madre Evaluna y Mau Montaner. “Es tremendo que vaya de vestido blanco a la boda de su hijo. Uno cuando se casa, se casa con la familia”, afirmó.