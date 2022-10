Lali Espósito reveló por qué tuvo que posponer dos shows: "A pedido de los médicos"

Lali Espósito, una de las cantantes más queridas y legitimadas del país, tuvo que darles una triste noticia a sus fieles fanáticos.

A corazón abierto, la artista reveló por qué tuvo que posponer dos shows. Y remarcó que si bien hizo todo lo posible para evitar este cambio, decidió priorizar su salud.

A través de Twitter, Lali confirmó que se presentará más tarde en Neuquén y Chubut, donde tenía dos recitales programados. ¿Qué pasó? No se siente bien.

¿POR QUÉ LALI ESPÓSITO DECIDIÓ POSPONER SUS SHOWS EN NEUQUÉN Y CHUBUT?

"Amigos de Neuquén y Trelew, pasamos los shows de esta semana a 6/11(Neuquén) y 8/11 (Trelew) porque tengo un cuadro muy heavy (ya inrremable) de tos y fiebre que me imposibilita de hacer el show power que es el Disciplina Tour de 2 horas... Quiero darles lo mejor...".

"Por supuesto que las entradas que ya tienen son válidas para las nuevas fechas y en caso de reembolso todo ok... Me pone re triste esto... Pero vengo tapando y arrastrando esto hace mucho rato y los médicos me piden parar... Por mi salud y por ustedes que merecen lo mejor", les explicó, algo angustiada.

¡A descansar!