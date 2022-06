Lali Espósito le pidió el número de teléfono a un participante de La Voz y su novia reaccionó

Lali Espósito, jurado de La Voz Argentina, sorprendió al piropear a uno de los participantes, Alexis Pey.

Además de destacar su belleza, la intérprete de Disciplina le pidió su número de teléfono.

Tras el pícaro ida y vuelta al aire, el participante contó cómo reaccionó su novia ante el coqueteo al aire.

QUÉ DIJO LA NOVIA DE ALEXIS PEY SOBRE EL PEDIDO DE LALI ESPÓSITO A SU NOVIO

"Me dio mucha risa, todavía lo veo y me da gracia. Se ve que se llevaron una sorpresa. Ella es muy espontánea. No sé si si lo dijo de verdad o no, pero bueno...".

"Al final también se ve que se levanta como para decirme su número de teléfono, pero yo en el momento no me di cuenta la verdad", contó el participante en diálogo con TN Show sobre el pícaro momento que protagonizó con Lali.

Y se despidió revelando cómo reaccionó su pareja.

"Ella se reía, creo que se sorprendió un poco pero le puso buena onda", cerró, desdramatizando la situación.

¡Todo bien!