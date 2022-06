Lali Espósito, muy fuerte con Montaner tras "robarle" una participante en La Voz: "Que se vaya a Miami con sus negocios"

La competencia que se genera entre los jurados de La Voz Argentina cada vez que aparece un participante capaz de hacer la diferencia para alguno de los equipos, el termómetro se eleva, tal como ocurrió con Lali Espósito y Ricardo Montaner frente a Vanesa Magnano (29).

La participante que llegó de Monte Maíz se lució con el tema Ain't No Sunshine, de Bill Withers, y logró que en cuestión de segundos Lali Espósito, Ricardo Montaner y Soledad Pastorutti giraran sus sillas.

Vanesa cantó El amor después del amor, de Fito Páez, a pedido de Montaner, y entonces los tres jurados comenzaron una puja intensa por conseguir que la joven se sume a sus “teams”, en la que el padre de Mau y Ricky se mostró dispuesto a “suplicar” para cumplir un fin.

Más sobre este tema Ricardo Montaner se enojó con Mau y Ricky en La Voz Argentina y los amenazó: "Están desheredados"

LALI ESPÓSITO, MY IRÓNICA CON RICARDO MONTANER TRAS “QUITARLE” UNA PARTIIPANTE DE LAS MANOS

"Yo no te voy a pedir por favor, te voy a pedir suplicando. A mí ya me hablaron de la dirección y me dijeron que si este año no ganaba, me despedían. Tengo que ganar el programa este año. Lo gano o me despiden, y tú serías la culpable si no vienes y me despiden", presionó Montaner.

"¿Y quién vuelve si me despiden? ¡El Puma!", advirtió Ricardo, en referencia a José Luis Rodríguez, que ocupó su silla en la edición 2012 del certamen, también por Telefe. "O vienes conmigo o vuelve El Puma", insistió, aunque la joven se decidió por Lali.

Montaner se levantó de su sillón y amagó con irse del estudio mientras repetía: "Me voy. Me acaban de despedir". Algunos instantes más tarde, la participante se fue tras bambalinas con Lali, lamentándose de haber decepcionado a Montaner.

“No me siento culpable de dejar sin trabajo a Montaner, que vaya a Miami que tiene un montón de negocios y shows, que se deje de joder”, ldijo Lali, muy suelta de cuerpo, ocasionando la risa de Marley y de Vanesa.