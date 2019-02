Con una carrera musical en ascenso, Lali Espósito se dio el gusto de hacer un dúo con Thalía en Lindo pero bruto, una canción que rompe récords en YouTube y no pasa desapercibida por el contenido de su letra.

"Eres lindo pero bruto, seduces pero sólo con el bulto, en el bolsillo sólo hay sencillo, calladito es que te veo más bonito. Eres lindo pero bruto, tú tienes el talento bien oculto, estás bien rico para un ratico, no me digas nada y sólo dame el gusto", reza un fragmento de la pegadiza canción.

"Que la canción no la escribí yo, sólo la interpreté... Pero nos ha pasado a todas de ligar uno medio gomardo". G-plus

Atentos al contenido del hit, algunos manifestaron que era polémico porque cosificaría al hombre de un modo despectivo. Incluso, los fans de Lali anudaron la letra al mediático romance de la artista con Mariano Martínez, concluido a principios de 2016.

Frontal y dispuesta a responder todo, Lali le dio una entrevista de tapa a la revista Gente y aclaró si el tema era inspirado a su ex. "¿Qué les respondés a los que señalaron que ese mensaje estaba dedicado a Mariano Martínez?", indagaron. Y ella contestó: "Que la canción no la escribí yo, sólo la interpreté. Un tema que laburamos cinco compositores -entre yanquis y latinos- y ella me mandó la referencia".

Consultada si pasó por el target 'lindo pero bruto', Lali se sinceró: "Y, nobleza obliga, me ha sucedido, más que nada en los amoríos adolescentes. De todos modos, en mi recorrido me ha tocado muy poco bobo. Nos ha pasado a todas de ligar uno medio gomardo. Yo me rio mucho al respecto".