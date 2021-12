L-Gante y Tamara Báez, en medio de una explosiva versión de crisis de pareja: "Habría una tercera en discordia"

A días de que Tamara Báez le dedicara su amor a L-Gante y despertara rumores de casamiento, Juan Etchegoyen aseguró que la pareja estaría en crisis. De hecho, afirmó que estarían conviviendo en casa separadas y a punto de separarse.

"Hoy me llegó un rumor muy fuerte sobre L-Gante y su supuesta mala relación con su novia Tamara Báez. Se convirtieron hace poquito en padres de Jamaica y la situación está lejos estaría de ser la mejor. Ya no se siguen en redes y me confirman que ya no viven juntos", expresó el conductor de Mitre Live.

Además de asegurar que chequeó la información y que es verdad que estarían viviendo casas separadas, habló de la "inminente" separación de los jóvenes.

"Habría una tercera en discordia. Este sería el principal motivo de la ruptura". G-plus

"Pregunté por la separación y me dicen que es inminente. Habría una tercera en discordia. Pero esto lo ponemos en potencial porque no me consta. Este sería el principal motivo de la ruptura”, dijo.

Y sumó un tremendo dato: "Él se habría cansado de ella y ya no quiere ni si quiera subir fotos ni stories de Tamara en sus redes. Ella sí sube pero él nada de nada”.

LA TAJANTE RESPUESTA DE TAMARA BÁEZ A LOS RUMORES DE SEPARACIÓN DE L-GANTE

Al ver un graph en TV en el que Juan hablaba de la supuesta crisis de la pareja, la mamá de Jamaica reaccionó con ironía compartiendo la foto del titular y remarcando que ni siquiera ella sabía de su separación.

"Ni yo sabía que estábamos separados", expresó con ironía Tamara al ver a Etchegoyen en Editando Tele hablando de la supuesta crisis con L-Gante.

¿Qué dirá L-Gante?