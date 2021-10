L-Gante reveló cuál es el insólito canje que más le ofrecen y al que le dice "no": "Quieren arreglarme los dientes"

En Los Mammones recibió Jey Mammon en su estudio a L-Gante, el artista que se convirtió en un fenómeno musical del año. Distendido y con mucho humor, el cantante contó que el canje más repetido que recibe es el de quienes quieren “renovarle” su sonrisa.

Todo comenzó cuando el conductor indagó en la coquetería Elián Valenzuela, el verdadero del músico. “¿Vos te harías un retoque?”, le preguntó.

“No, hasta a mí me han ofrecido arreglarme los dientes. Eso es lo que más me dicen, pero ya les dije que no”, aseguró el trapero, quien acaba de ser padre por primera vez. “No, si así garpa”, señaló Jey, bancando a que no cambie su aspecto.

Más sobre este tema La primera producción de fotos de Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez: “Felices tres semanas” L-Gante hizo un fuerte descargo tras las críticas que recibió por su visita a Alberto Fernández: "Fui porque tengo el privilegio y porque se me da la gana"

“Así somos”, concluyó L-Gante, dejando a un lado la posibilidad de tener una nueva dentadura.