L-Gante le respondió a su padre biológico con contundencia: "Yo nunca le dije papá a nadie"

Luego de las repercusiones que generó la reaparición del papá de L-Gante, Miguel Ángel Prosi apuntando sin filtro contra su hijo y la mamá, Claudia Valenzuela, el músico fue indagado por este tema y respondió fiel a su sinceridad.

“Siento que es más un descontrol, un huracán alrededor mío y yo, que estoy en el centro, me quedo quieto. Eso es lo que siento. Pero bueno, mientras no me complique…”, comenzó diciendo el cantante en una nota que dio para Intrusos.

“De todo lo que me pasó este mes, me han molestado muchas cosas. Pero estoy tranquilo, que digan lo que quieran. Mi palabra la tienen cuando quieran, yo no tengo drama”, agregó el joven, dejando en claro que sufrió algunas noticias que salieron en los medios.

En cuanto a cómo reaccionó su mamá tras las declaraciones de su papá, L-Gante se sinceró: “Ella ni se mete y toma todo con pinzas para que no hablen giladas. No tenemos problemas con nadie. Siempre están las puertas abiertas”.

“A él (por su papá) no tengo ganas de verlo, pero tampoco estoy negado. ¿Para qué me voy a cargar con más cosas? Capaz que algún día que esté al pedo, lo paso a visitar. No hay que renegar. Con él no hay relación. Yo nunca le dije ‘papá’ a nadie. Vivo diciendo ‘papá', pero de onda”, cerró el entrevistado, contundente.

EL PADRE DE L-GANTE CONTÓ POR QUÉ SE DISTANCIÓ DE SU HIJO

“Una vez a Elián lo fui a visitar a la casa y estaba la madre con una pareja. En ese momento era la pareja de ella y Elián le dijo ‘papá’. Él ya tendría 4 o 5 años. Le comunico a la madre que me parecía que quería que hiciera el papel de payaso”, contó. “Después se rompió el vínculo con la madre y ella un tiempo me lo llevó a casa en la que yo vivía en Merlo. Después no lo llevó más y se rompió el vínculo”, expresó Miguel Ángel Prosi, según reprodujeron en Socios del Espectáculo.

El padre biológico de L-Gante aseveró que tomó muy mal las declaraciones que tuvo el cumbiero sobre él y la relación que tienen. “Sí, Las escuché. Eso es un tema. Me dio ganas de hablar y yo no soy hablar. Y ese desprecio… No sé cómo dijo si ‘ese hombre’ o ‘ese tipo’. Fue mal, con desprecio. Ahí fue mi enojo”.

“No tienen que hablar de mí, primero porque no tienen nada que hablar y segundo, con ese desprecio. Ahí me di cuenta que la madre me estaba falseando y no lo llamé más y tampoco él me llamó. Eso me hizo sentir mal. Más que ofendido, dolido”, cerró, polémico.