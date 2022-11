L-Gante se mostró triste y resignado por la reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi

L-Gante habló con los Socios del Espectáculo de la versión de reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi y dejó en claro su postura al respecto.

“Hoy grabé un tema que es solo y a la vez no, es con una chica”, contó el cantante de la cumbia 420 en diálogo con el programa de eltrece.

“¿Habla de amor o desamor? Porque con Wanda terminaron medio… lo del fantasmeo era para ella, ¿te molestó que esté con Mauro?”, le preguntó el cronista y L-Gante le contestó: “No, no, no me molesta, todo se comprende”.

EL MISTERIOSO POSTEO DE L-GANTE TRAS LOS RUMORES DE RECONOCILIACIÓN DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

L-Gante reaccionó con un picante posteo ante los rumores de reconciliación de Wanda Nara con Mauro Icardi y ella le respondió de inmediato.

“No compro con el fantasmeo porque mi respeto nunca vale plata”, escribió el cantante en sus redes y la empresaria comentó: “Qué linda frase. Aunque no la entendí”.