L-Gante miró a cámara y respondió si está enamorado de Wanda Nara

En medio del fuertísimo rumor de romance, L-Gante respondió contundente si está enamorada de Wanda Nara, quien se reencontró con él tras haber aclarado que no es verdad que se reconcilió con Mauro Icardi.

"¿L-Gante está loco por Wanda? ¿Está enamorado?", le preguntó el cronista de LAM al cantante de cumbia 420. "Wanda está enamorada un poco de L-Gante, también", sumó el periodista, con picardía.

"No creo que Wanda o yo les hayamos brindado ese dato". G-plus

"Vi un informe, pero no creo que sea un dato verdadero. No creo que Wanda o yo les hayamos brindado ese dato", contestó L-Gante, intentando esquivar la pregunta, y remarcando que jamás hablaron de amor con la prensa.

L-GANTE CONTESTÓ MIRANDO A CÁMARA SI ESTÁ ENAMORADO DE WANDA NARA

Acto seguido, L-Gante hizo una declaración que llamó la atención.

"No habría problema", dijo, con respecto a enamorarse de Wanda.

"La verdad, no, en este momento, no (estoy enamorado)...". G-plus

"¿Estás enamorado?", le preguntó el cronista, con firmeza

"La verdad, no, en este momento, no... Pero todo te lleva y sí, olvidate... Cuando te sentís bien y cómodo, olvidate. Te podés enamorar de la persona, de lo bien que te hace", sumó el cantante, sincero.

"En este caso, no sé qué decir... Nos llevamos muy bien". G-plus

"En este caso, no sé qué decir... Nos llevamos muy bien", cerró admitiendo que, a pesar de no estar enamorado de Wanda, no puede despegarse de ella.