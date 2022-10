L-Gante habló sobre Roberto García Moritán tras su ida y vuelta en TV: "Le dicen más ‘el marido de Pampita’"

El paso de L-Gante por La Noche de Mirtha generó un tenso momento del cantante con Mirtha Legrand y otro con Roberto García Moritán. El cantante,que se muestra a full con Wanda Nara, se sintió ignorado por el esposo de Pampita cuando le hizo varias preguntas y ahora, recordó su cruce.

“He visto en su perfil de Instagram”, dijo en Intrusos, sobre la respuesta en las redes que le dio el legislador porteño a las preguntas que no le respondió. Además, se mostró divertido con que lo llamen “el marido de Pampita”.

“¿Por qué le dicen así? ¡Ja! Vi que le dicen más así que por el nombre, pero bien”, se despachó entre risas.

¿L-GANTE SUEÑA CON UN FUTURO EN LA POLÍTICA?

“Estuve viendo, escuchando y fueron preguntas que mucha gente me comentaba por qué no me las había respondido y yo, de verdad, me quería sacar la duda”, aseveró, en el ciclo de Flor de la Ve.

"¿Por qué le dicen 'el marido de Pampita'? ¡Ja! Vi que le dicen más así que por el nombre". G-plus

La conductora le consultó acerca de si sueña más adelante con una carrera política. “Me interesa la política, pero es un tema muy sensible para meterse y opinar”, dijo.

“Quizás la gente piensa que yo estoy de un lado o de otro, pero cada uno tiene su opinión como cualquiera”, concluyó.