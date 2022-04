L-Gante fue demorado en el aeropuerto de Chile y realizó un fuerte descargo: "No me dejaron entrar"

L-Gante se convirtió en noticia al llegar a Chile y ser demorado por los efectivos de seguridad del lugar. Indignado, el cantante popular hizo un vivo en Instagram y contó el incidente.

"No me dejaron entrar acá... No sean malos. No traje nada ahí, tranquilos", se lo escuchó decir a L-Gante, molesto.

Con la información impactando en los medios, Rodrigo Lussich informó en Socios del Espectáculo: "L-Gante fue demorado en un aeropuerto de Chile". Y Mariana Brey agregó: "Él salió hoy a la mañana rumbo a Chile para dar sus conciertos. Pero llega, ingresan todos, menos él".

Hasta el momento no trascendió el motivo por el cual el cantante fue demorado en el aeropuerto de Chile, pero el abogado del artista, Alejandro Cipolla, le confirmó a Ciudad el episodio.

LA REACCIÓN DE LA MADRE DE L-GANTE

Desarrollando la noticia en simultáneo a los hechos, Mariana Brey se comunicó con Claudia, la madre de L-Gante, quien hizo breves declaraciones.

"Yo hablé con Claudia, está sorprendida como nosotros. Me dice que todos ingresaron por migraciones, menos L-Gante. No sabe bien por qué. Dice que está en shock", informó la panelista de eltrece.