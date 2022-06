L-Gante le dedicó a Tini Stoessel un llamativo mensaje tras el escándalo en su show.

La participación de L-Gante en el show que Tini Stoessel brindó en el Hipódromo de Palermo no pasó desapercibida.

La cantante se habría fastidiado por los supuestos requerimientos de su colega para formar parte de su recital.

Además, no cayó bien que el artista no se despidiera de los fans de la cantante. Aunque aclaró que se mostró agradecido pero que no se escuchó sobre el escenario.

En este contexto, el papá de Jamaica quiso dejar en claro que a pesar de los rumores de enemistad con Tini está todo re bien.

LLAMATIVO MENSAJE DE L-GANTE A TINI STOESSEL

Tini le dedicó un tierno posteo a María Becerra, que cantó con ella una canción, y L-Gante le dejó un contundente mensajito.

"Reina", le escribió, deslizando que entre ambos está todo bien luego de haberse reencontrado en el escenario tras la primera colaboración que dio que hablar.