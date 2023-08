El Kun Agüero probó los mates de Morena Beltrán y fue lapidario: "Soy bastante exigente"

Hace pocos días la periodista Morena Beltrán abrió su canal de YouTube y tuvo al Kun Agüero en su primer video. El exfutbolista, que se acaba de separar de su pareja, Sofía Calzetti, estuvo en Madrid y allí probó los mates de la joven, pareja del futbolista Tomás Mantia, y parece que no quedó muy contento.

“Viernes en Madrid, son casi las siete de la tarde, estoy esperando al Kun para ir a las conferencias, y voy a armar unos mates y lo voy a llevar”, contó Morena, que participa en Kunitas, el equipo propiedad del exjugador, en un torneo de la Queens League.

“Yo no me vuelvo tan loca. Si me gusta que quede prolijo, obviamente, pero no soy una sacada”, anticipó, dejando en claro que no tenía ninguna técnica en especial para cebar mates.

EL KUN AGÜERO FUE DRÁSTICO CUANDO PROBÓ LOS MATES DE MORENA BELTRÁN

Cuando llegó el momento del encuentro con el Kun, ya desde el principio él planteó sus dudas.

"Podría estar un poquito mejor. Soy bastante exigente. Creo que tenés que empujarlo un poquito más". G-plus

“Vamos a ver qué tal More haciendo mate”, señaló, antes de dar el primer sorbo. “Podría estar un poquito mejor. Soy bastante exigente. Creo que tenés que empujarlo un poquito más, y hacer un poquito más de montañita”, le explicó.

El Kun le dio su técnica personal para que le mate no se lave y terminó cuestionando la marca de yerba que ella usa. ¡Tremendo!