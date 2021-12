Khea se une a Lenny Tavarez antes de su gira: cuándo y dónde son sus presentaciones

Khea, se une al artista boricua Lenny Tavarez para lanzar el tema FVCKBOI, El artista emergente de Argentina , se une al artista boricuapara lanzar el tema FVCKBOI, a poco de iniciar su gira que lo llevará a México y España.

"El tema presenta una historia de deseo entre dos personas de clases sociales diferentes pero que cuando están cerca no pueden evitar estar juntos" G-plus

Producido por Honeyboos y Nobeat, con quienes el artista argentino ha colaborado en Dónde estás y Ayer me llamó mi ex, el tema presenta una historia de deseo entre dos personas de clases sociales diferentes pero que cuando están cerca no pueden evitar estar juntos.

El video musical fue dirigido por Martin Seipel y se filmó en Miami, FL.

¿CUÁNDO Y DÓNDE ES LA GIRA DE KHEA?

KHEA comenzará una gira de conciertos en 2022 que lo llevará por diferentes ciudades de Latinoamérica y España. Las fechas confirmadas son:

19 de marzo de 2022 | Lollapalooza | Buenos Aires, Argentina

1 de abril de 2022 | Pal norte | Monterrey, México

10 de junio de 2022 | Primavera Sound | Barcelona, España

16 de julio de 2022 | Riverland | Asturias, España