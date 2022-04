Kennys Palacios reveló por qué le cambiaría el look a Vicky Xipolitakis y qué le haría: "Le sacaría todos esos kilos de pelo postizo que tiene"

Kennys Palacios tiene solo 33 años pero ya peinó y maquilló a las mujeres más famosas de la Argentina. Por sus manos pasaron: Susana Giménez, Mirtha Legrand, Wanda y Zaira Nara, Karina Jelinek, Barbie Vélez, entre otras. tiene solo 33 años pero ya peinó y maquilló a las mujeres más famosas de la Argentina. Por sus manos pasaron:, entre otras.

Leo Paparella, otro reconocido coiffeur, y al poco tiempo lo convocaron para trabajar en la peluquería homónima. Rápidamente Kennys se fue destacando y hoy Kennys Palacios arrancó su carrera estudiando con, otro reconocido coiffeur, y al poco tiempo lo convocaron para trabajar en la peluquería homónima. Rápidamente Kennys se fue destacando y hoy es el estilista personal de Wanda y está instalado nada más y nada menos que en París.

En una charla relajada con Ciudad, Kennys habló de su vida familiar, sus amigas del medio, su pareja a la distancia y también se animó a responder una jugada pregunta.

-Vos que has trabajado peinando y maquillando a muchísimas mujeres famosas, ¿a quién le cambiarías el look y qué le harías?

-¡A Vicky Xipolitakis! Es alguien que me inquieta mucho por su look. Le sacaría todos esos kilos de pelo postizo que tiene. He laburado con ella y es lo más pero le cambiaría un poco el look. Le sacaría todo ese "cortinaje" que tiene y que use su propio pelo. También le cambiaría ese delineador negro que usa. La he maquillado y me sacaba el lápiz y se lo hacía ella, muy marcado. ¡Se metía el lápiz negro a lo loco! Creo que le quedaría mucho mejor otro estilo.