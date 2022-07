Kate Rodriguez fulminó a Emily y Belu Lucius: "Me indigna el ego de la dos hermanitas"

Luego de que su hermana saliera a defender su imagen en varios ciclos de TV, Emily Lucius salió de su autoimpuesto retiro para hablar y eligió Socios del espectáculo para dar su testimonio, que indignó sobremanera a Kate Rodríguez.

En Intrusos, Flor de la Ve mostró varios fragmentos en los Emily aducía que su comportamiento había sido “parte del juego”, y que sus bromas a Locho fueron las únicas que la producción de El hotel de los famosos decidió mostrar.

Además, Emily explicó que le puso sal a una pava de agua sin saber que la iba a utilizar Silvina Luna (que tiene hipertensión) ya que “era la pava del staff”. “Nadie (de la producción) iba permitir que permitir que un participante que no pudiera consumiera de ahí”, señaló.

KATE RODRÍGUEZ, INDIGNADA CON LAS HERMANAS EMILY Y BELU LUCIUS

Tras escuchar las palabras de la exparticipante, Flor de la Ve le dio la palabra a Kate Rodríguez, que nunca se cruzó con Emily en el reality, pero se mostraba muy molesta con las declaraciones de la influencer caída en desgracia.

“Me indigna, porque es verdad. Ahora se hace la princesita descalza (sic), ‘ay, pobrecita yo, no entiendo qué fue lo que pasó. Y sí, en ese momento esa pava la usaba Silvina Luna”, dijo la panañena.

“Pero esta cosa de que ‘nadie va a permitir que ella tome’, es hilar por un lado… ¡No se hace cargo! No dice ‘mira, la cag…’, no, no. ¡Porque tienen un ego las dos hermanitas!”, agregó Kate, gesticulando con la mano una cantidad.