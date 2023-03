Karina la Princesita relató la milagrosa historia de uno de sus temas más conocidos: "Me iban a amputar los dedos"

Karina La Princesita relató en su visita a Noche Al Dente la milagrosa historia de uno de sus temas más conocidos, Con la Misma Moneda, en la que se salvó de que le amputen dos dedos de una mano.

“La versión que yo tengo es que saliste y tuviste un accidente, que te atropelló un auto y que casi te tienen que amputar los dedos”, le dijo Fer Dente y ella sumó: “Claro, era un auto que el capó se abre al revés”.

“Entonces me tropelló un auto y no frenaba, no tiene nada que ver un ex mío eh, es algo turbio, nunca lo voy a decir porque es gente muy pesada, en síntesis, me llevó tres cuadras, no frenaba y se me cortaron los tendones”, relató.

Luego, la cantante siguió: “Cuando voy al médico, me dice que se me cortaron todos los nervios y hay que amputarlos y yo al toque pensé en el pastor que me había dicho que no saque el tema ‘con la misma moneda’ y dije ‘ahí está…’”.

KARINA LA PRINCESITA CONTÓ CÓMO SE LE CURARON LOS DEDOS

Karina La Princesita contó después cómo terminó la historia de sus dedos: “Fui a iglesia, pedí perdón, y pasó algo muy mágico. Empecé a ir a la iglesia a llorar, imagínate que es la mano de mi micrófono”.

“Era como un castigo por haberme portado mal en ese momento y cuando me hago los análisis para la operación, me dicen que firme un papel. Sin querer el médico me rosa con una birome y me dio electricidad”, reveló.

En el programa de América, la artista explicó: “Y me dice ‘¿cómo que te dio electricidad? Si a vos se te cortan los nervios y no hay forma que te de electricidad. Entonces me empieza a tocar los dedos y me daba electricidad”.

"No puedo explicarlo pero por arte de magia se te unieron los nervios". G-plus

“Ahí me dijo ‘no puedo explicarlo pero por arte de magia se te unieron los nervios’. A mí me pasaron en la vida cosas así, así que yo siempre me siento protegida”, finalizó Karina.