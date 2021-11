Karina La Princesita participará de un musical junto a referentes del género

Karina La Princesita, que brilló en La Academia de ShowMatch (eltrece), volverá al teatro y participará de un musical junto a famosísimos referentes del género. De la mano de All together Now! se subirá nuevamente a las tablas.

La cantante compartirá escenario con Alejandra Radano, Marisol Otero, Patricio Wittis, Natalia Cociuffo, Melania Lenoir, Daniel Vercelli, Alejandro Paker, Federico Coates y Ángeles Díaz Colodrero para darle forma a la versión local de la obra.

Los artistas interepretarán las canciones más icónicas de los éxitos musicales alrededor del mundo como Rent, Los Miserables, Newsies, Matilda, Hairspray, La Bella y la Bestia, El violinista en el tejado, La tiendita del horror y Mamma Mia!

En Argentina, el musical se podrá ver el sábado 13 de noviembre. Sin embargo, All together Now! es un evento global que brindará diversos shows casi en simultáneo alrededor del mundo.